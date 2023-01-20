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Переход Гюндогана в "Барселону" может сорваться по двум причинам

Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Илкая Гюндогана/Автор неизвестен Фото: инстаграм Илкая Гюндогана/Автор неизвестен

“Барселона” может отказаться от подписания немецкого полузащитника “Манчестер Сити” Илкая Гюндогана, сообщает Relevo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба смущают финансовые требования и возраст 32-летнего футболиста. “Горожане” хотят сохранить игрока и предложили ему зарплату в размере более 12 миллионов в евро год. Каталонцы не готовы платить такую сумму.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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