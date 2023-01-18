Переход Депая в "Атлетико" может сорваться: названа причина

Голландский нападающий “Барселоны” Мемфис Депай может не перейти в “Атлетико”, сообщает Relevo.

По сведениям источника, мадридский клуб не хочет платить за футболиста даже небольшую сумму, так как его контракт с каталонцами истекает спустя полгода. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно. При этом “Атлетико” требует от “Барселоны” 60 миллионов евро за бельгийского полузащитника Янника Феррейру Карраско.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” четыре матча и забил один гол.

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