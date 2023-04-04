Переговоры ПСЖ и Месси заходят в тупик

Форвард ПСЖ Лионель Месси близок к тому, чтобы покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает L'Équipe, владельцы парижан и отец Месси пытались договориться об условиях продления контракта, но переговоры оказались очень непростыми.

Сейчас приоритетным для аргентинца остается возвращение в “Барселону”, хотя при таком варианте футболисту придется пойти на понижение зарплаты.

В этом сезоне Месси провёл 24 матча в чемпионате Франции, забив 13 голов и сделав 13 результативных передач.