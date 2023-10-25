Передумал уходить? Анчелотти и Реал начали переговоры

По информации журналиста Рамона Альвареса, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился со своим будущем.

В ближайшее время опытный итальянский наставник может продлить контракт с мадридским клубом.

Инсайдер отмечает, что руководство "Реала" уже начало переговоры с Анчелотти. В частности, боссы клуба предложили итальянскому специалисту новое соглашение, и в настоящее время продолжаются переговоры.

Ранее сообщалось, что Анчелотти в скором времени собирается покинуть “Реал”, чтобы тренировать национальную команду Бразилии. Были слухи, что итальянец должен уйти после окончания текущего сезона.

Отметим, что Анчелотти работает в "Реале" с 2021 года, до этого он возглавлял “Эвертон”.

В настоящее время под руководством наставника мадридский клуб лидирует в испанской Ла Лиге, набрав 25 очков после десяти сыгранных матчей.