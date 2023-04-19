Перед матчем "Челси" - "Реал" не включили гимн Лиги чемпионов

Перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между “Челси” и “Реалом” в Лондоне не включили гимн турнира.

По данным ExpressUK, причиной стали технические неполадки с аудиосистемой на арене.

Интересно, что за несколько минут до старта ответной встречи на стадионе еще звучала музыка.

Матч завершился победой гостей со счетом 2:0, а “Челси” покинул турнир.