Перчатки вратаря сборной Аргентины с ЧМ-2022 продали на аукционе

Перчатки вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса продали на аукционе.

Речь идет о перчатках, в которых футболист играл в них в финальном матче чемпионата мира в Катаре со сборной Франции.

За них удалось выручить 42 тысячи евро. Все средства переданы детской онкологической больнице в Аргентине.

Напомним, что сборная Аргентины победила французов в серии пенальти, а Мартинеса признали лучшим голкипером турнира.