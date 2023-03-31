Пепе высказался о своем будущем в "Арсенале"
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Николя Пепе/Автор неизвестен
Нападающий “Арсенала” Николя Пепе, выступающий за “Ниццу” на правах аренды, поделился мнением о своем будущем в английском клубе.
“Я очень счастлив в ”Ницце". По окончании сезона у клуба будут переговоры с “Арсеналом”. У меня много друзей в Лондоне, но я не знаю, что будет делать клуб. Я мог бы принести им пользу, но все решает тренер", - приводит слова Пепе Francebleu.
Пепе перешел в “Арсенал” летом 2019 года из “Лилля”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел за “Ниццу” 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с “канонирами” действует до лета 2024 года.
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