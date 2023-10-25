Пепе установил возрастной рекорд Лиги чемпионов

Капитан «Порту» Пепе провел полный матч против «Антверпена» в третьем туре Лиги чемпионов и помог своей команде выиграть со счетом 4:1. Шансы «драконов» на выход в плей-офф благодаря этой победе увеличились. У «Порту» стало шесть очков. Вице-чемпион Португалии занимает второе место в группе, отставая на три очка от «Барселоны» и опережая на три очка «Шахтер».

Для Пепе эта игра стала особенной. Он вышел на поле в возрасте 40 лет 241 день. Это рекорд Лиги чемпионов для полевых игроков, сообщает Opta. Предыдущий рекорд делили Алессандро Костакурта и Дэвид Уэйр. Они выходили на поле в Лиге чемпионов в 40 лет 211 дней каждый.

Пепе вернулся в «Порту» в январе 2019 года. Он является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».