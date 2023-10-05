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Пеп Гвардиола достиг ещё одного рекорда

Новости футбола Сегодня, 11:48
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Пеп Гвардиола достиг ещё одного рекорда Пеп Гвардиола достиг ещё одного рекорда

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола достиг 103-й победы в Лиге Чемпионов.

По этому показателю он обошел бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, у которого было 102 победы. Гвардиоле потребовалось 161 матч для достижения этого рекорда, а шотландскому специалисту - 190. Лидером по количеству побед в Лиге Чемпионов является нынешний тренер "Реал Мадрид" Карло Анчелотти. У итальянца 109 побед в 193 матчах.

Также в топ-5 входят бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер (82 победы в 178 матчах) и Жозе Моуринью (77 побед в 145 матчах), который в настоящее время работает с "Ромой".

Напомним, что в среду, 4 октября, "Манчестер Сити" победил "РБ Лейпциг" в гостевом матче со счетом 3:1. Победные голы забили Фоден и Доку.

В феврале 2016 года "Манчестер Сити" объявил о подписании трехлетнего контракта с Гвардиолой с зарплатой в 20 миллионов евро в год. Испанец официально возглавил клуб 1 июля 2016 года. За этот период он выиграл с "Манчестер Сити" все возможные трофеи в Англии, Лиге Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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