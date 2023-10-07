Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси

7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих».

Голы за пенсионеров забили Палмер, Стерлинг и Джексон, а также один мяч в свои ворота отправил защитник Бернли Аль Дахил. Единственный гол в составе хозяев забил Одоберт.

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Рахим Стерлинг (8.2).

Высокие баллы также получили Палмер (7.6) и Галлахер (7.7).

Самая низкая оценка у двух защитников Бернли: Аль Дахила и Витиньо. У них по 5.5.

Оценки WhoScored за матч Бернли - Челси - 1:4