Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
Новости футбола Сегодня, 15:57
Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих».
Голы за пенсионеров забили Палмер, Стерлинг и Джексон, а также один мяч в свои ворота отправил защитник Бернли Аль Дахил. Единственный гол в составе хозяев забил Одоберт.
После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Рахим Стерлинг (8.2).
Высокие баллы также получили Палмер (7.6) и Галлахер (7.7).
Самая низкая оценка у двух защитников Бернли: Аль Дахила и Витиньо. У них по 5.5.
Оценки WhoScored за матч Бернли - Челси - 1:4
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