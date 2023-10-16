Пенальти Забитцера. Австрия обыграла Азербайджан и вышла на Евро-2024

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Азербайджана и Австрии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.

Единственный гол на 48-й минуте забил Марсель Забитцер, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе Австрия набрала 16 очков в группе после 7 туров, что позволяет команде выйти в основную часть Евро-2024.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Группа F. 8-й тур

Азербайджан - Австрия - 0:1

Гол: Забитцер, 48 (пен.)

Удаление: Бургшталлер, 90+4