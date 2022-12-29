Пеле умер в возрасте 82 лет

Легендарный бразильский футболист Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщает журналист Филип Льюис в своем твиттере.

В последние несколько лет бразилец боролся с раком толстой кишки, но затем лечение перестало приносить результаты. С 29 ноября он находился в больнице.

Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира. В клубной карьере он выступал за “Сантос” и “Нью-Йорк Космос”. За сборную Бразилии сыграл 92 матча и забил 77 голов. 6-кратный чемпион Бразилии, чемпион США. 2-кратный обладатель Кубка Либертадорес, 2-кратный обладатель Межконтинентального кубка.