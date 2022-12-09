Главная Новости Пеле поздравил Мбаппе с тем, что он побил его рекорд на ЧМ

Пеле поздравил Мбаппе с тем, что он побил его рекорд на ЧМ

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: открытые источники

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле обратился к нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе и поблагодарил его за поддержку.

Как известно, молодой француз поддержал легенду футбола после того, как он оказался в больнице.

В ответ на это Пеле поздравил Мбаппе с тем, что тот побил его рекорд на чемпионатах мира. Напомним, что француз забил 9 голов на мировых первенствах до того, как ему исполнилось 24 года. На счету бразильца было 7 голов.

“Спасибо, Килиан Мбаппе. Я очень доволен, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой!” - написал легендарный футболист.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:57 Месси отказался возвращаться в "Барселону"
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:47 Хорватия сенсационно выбила Бразилию с ЧМ-2022
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:30 Друг Роналду находится в расположении сборной Португалии. Футболисты недовольны
Фото: инстаграм Эндрика/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:55 "Реал" согласовал трансфер бразильского таланта за 60 млн евро
Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 Сборная Испании назначила нового главного тренера вместо уволенного Луиса Энрике
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен Новости футбола 07 дек 2022, 15:30 "Реал" выбыл из гонки за Беллингема
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:42 "Севилья" может купить бразильца из АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:30 "Манчестер Юнайтед" решил избавиться от опытного защитника Новости футбола Сегодня, 14:15 "Атлетико" хочет купить защитника сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 13:55 Неймар повторил "вечный" рекорд Пеле Новости футбола Сегодня, 13:42 В "Реале" определили стратегию по зимним трансферам Новости футбола Сегодня, 13:30 "Интер" нацелился на американского таланта Новости футбола Сегодня, 13:15 "Бавария" определилась со стратегией по трансферу Кейна Новости футбола Сегодня, 12:57 Месси отказался возвращаться в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 12:47 Хорватия сенсационно выбила Бразилию с ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 12:30 Друг Роналду находится в расположении сборной Португалии. Футболисты недовольны
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет