Пеле поздравил Мбаппе с тем, что он побил его рекорд на ЧМ

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле обратился к нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе и поблагодарил его за поддержку.

Как известно, молодой француз поддержал легенду футбола после того, как он оказался в больнице.

В ответ на это Пеле поздравил Мбаппе с тем, что тот побил его рекорд на чемпионатах мира. Напомним, что француз забил 9 голов на мировых первенствах до того, как ему исполнилось 24 года. На счету бразильца было 7 голов.

“Спасибо, Килиан Мбаппе. Я очень доволен, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой!” - написал легендарный футболист.