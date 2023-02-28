Пеле получил награду от ФИФА

ФИФА присудила легенде мирового футбола Пеле награду “Лучший навсегда”.

Таким образом в организации решили почтить память трёхкратного чемпиона мира, который скончался 29 ноября 2022 года.

Награду вместо Пеле получила его супруга Марсия Аоки.

На сайте ФИФА напомнили, что Пеле забил 1281 гол за свою карьеру.