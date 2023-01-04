Пеле похоронили на кладбище, которое он сам выбрал 19 лет назад
Новости футбола Сегодня, 04:41
Фото: открытые источники
Легенду мирового футбола Пеле похоронили на кладбище, которое он сам выбрал еще 19 лет назад.
Как пишет местная пресса, несколько часов кортеж с телом бразильца передвигался по улицам Сантуса после прощания на стадионе.
СМИ напоминают, что еще при жизни Пеле купил себе место на кладбище.
Интересно, что построил кладбище Хосе Альтстут, который был другом Пеле. Именно здесь покоятся родственники и друзья футболиста.
Напомним, Пеле скончался 29 ноября.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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