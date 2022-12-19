Пеле отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Легенда бразильского футбола Пеле поделился мнением о победе сборнолй Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

“Футбол, как всегда, продолжает увлекательно рассказывать свою историю. Месси выиграл свой первый чемпионат мира. Он заслужил это своей карьерой. Мой дорогой друг Мбаппе забил четыре гола в финале. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем. Я не могу не поздравить Марокко с невероятным выступлением. Приятно видеть, как Африка сияет. Поздравляем Аргентину! Конечно, Диего сейчас улыбается”, - написал Пеле в своем Instagram.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, по пенальти - 4:2).

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