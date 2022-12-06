Пеле из больницы отреагировал на победу сборной Бразилии

82-летний легендарный бразилец Пеле прокомментировал выход сборной Бразилии в четвертьфинал чемпионата мира.

Вчера бразильцы играли с командой Южной Кореи и добыли победу со счетом 4:1.

После матча футболисты Бразилии развернули на поле баннер с изображением Пеле, который сейчас находится в больнице.

“Смесь облегчения и счастья. Эти ребята сделали мой день полным счастья”, - передал Пеле свои слова через родственников.