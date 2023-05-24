Педри выбыл до конца сезона из-за старой травмы

Полузащитник “Барселоны” Педри из-за повреждения правого бедра не сможет принять участие в оставшейся части сезона.

Молодой испанец получил травму в феврале, но сумел принять участие в нескольких матчах в апреле и мае.

В клубе сообщили, что у игрока до сих пор остаются некоторые неприятные ощущения

В “Барселоне” решили не рисковать здоровьем игрока, особенно когда чемпионат уже выигран.