Педри вернется на поле ближе к концу октября

Полузащитник Барселоны Педри продолжает восстанавливаться от травмы квадрицепса бедра, полученной в конце августа, сообщает Diario Sport.

По информации, Барселона не будет форсировать возвращение молодого полузащитника в состав. Хорошая форма Гави, Де Йонга, Ромела и Гюндогана позволяет не торопиться с возвращением Педри на поле. В клубе хотят дать время полузащитнику для полного восстановления, чтобы не было рецедива.

Также сообщают, что Педри не вернется на поле в следующую международную паузу, которая будет в середине октября. Он в скором времени начнет индивидуальные тренировки на поле, но сейчас занимается в тренажерном зале.

Барселона хочет, чтобы Педри подошел в полной готовности к матчу с Реалом, который состоится 29 октября. Перед этим, 22 октября, состоится матч против Атлетик Бильбао – это будет первая игра после международной паузы. Если все продолжится в таком ключе, как сейчас, то Педри будет готов к матчу с Реалом.

Напомним, 2 сентября 2019 Барселона объявила о соглашении с Лас-Пальмас о переходе Педри в июле 2020 года за 5 миллионов евро. Игрок согласовал двухлетний контракт с каталонским клубом. 27 сентября 2020 года Педри дебютировал за «Барселону» в матче испанской Примеры против Вильярреала.