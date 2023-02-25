Педри может восстановиться от травмы раньше сроков

Хавбек “Барселоны” Педри продолжает восстановление от травмы бедра.

Как пишет источник, это проходит с опережением графика.

Сперва в клубе считали, что молодой талант вернется на поле к игре с “Реалом” в Ла Лиге 19 марта.

Сейчас же есть надежды на то, что Педри сможет сыграть неделей ранее – 12 марта в матче с “Атлетиком” в 25-м туре.

Напомним, что испанец травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с “Манчестер Юнайтед” (2:2).