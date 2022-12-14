Павар твердо решил уйти из "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 09:00
Защитник “Баварии” Бенжамен Павар серьезно намерено покинуть немецкий клуб.
Как пишет источник, защитник не собирается продлевать контракт с чемпионом Германии.
В конце сезона француз твердо решил перейти в новый клуб. По данным СМИ, “Бавария” вряд ли согласится отпустить защитника раньше, даже если получит предложение.
Напомним, что контракт Павара истекает в 2024 году.
Игрок сборной Франции перебрался в Мюнхен из “Штутгарта” в 2019 году за 35 миллионов евро.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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