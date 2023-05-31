Павар пригрозил "Баварии", которая требует за него большую сумму
Новости футбола Сегодня, 12:56
Фото: инстаграм Бенжамена Павара/Автор неизвестен
Французский защитник мюнхенской “Баварии” Бенжамен Павар пригрозил клуб уйти на правах свободного агента, сообщает Bild.
По сведениям источника, немецкий клуб требует за футболиста большую сумму, несмотря на то, что его контракт истекает через год. Если мюнхенцы не согласятся снизить цену, то француз проведет в клубе еще один сезон, а затем уйдет бесплатно.
Ранее сообщалось, что Паваром интересуются “Барселона”, “Интер”, “Манчестер Юнайтед” и “Реал”.
В нынешнем сезоне 27-летний Павар провел за “Баварию” 43 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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