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Пауло Дибала может перейти в английский топ-клуб

Новости футбола Сегодня, 15:10
Пауло Дибала может перейти в английский топ-клуб Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Сразу три английских топ-клуба проявляют интерес к нападающему римской “Ромы” и сборной Аргентины Пауло Дибале, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболистом интересуются “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Челси”. Стоит отметить, что сумма отступных в контракте игрока составляет всего 12 миллионов евро для зарубежных клубов. При этом сам 29-летний аргентинец предпочитает остаться в “Роме", но хочет обсудить свое будущее с главным тренером Жозе Моуринью.

Дибала выступает за “Рому” с лета 2022 года. Он перешел в римский клуб из туринского “Ювентуса” на правах аренды. В прошлом сезоне Дибала провел за “Рому” 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Институто” и “Палермо”.

Дибала с 2015 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 38 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Наибольших успехов в карьере Дибала добился с “Ювентусом”. В составе туринского клуба он пять раз становился чемпионом Италии, трижды выиграл Кубок Италии, а также три раза завоевал Суперкубок Италии. Кроме того, он доходил до финала Лиги чемпионов. В составе “Ромы” аргентинец доходил до финала Лиги Европы. Со сборной Аргентины Дибала становился чемпионом мира и выиграл Финалиссиму.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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