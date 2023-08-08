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"Пари Сен-Жермен" определился с ценой на Неймара

Новости футбола Сегодня, 15:36
ПСЖ определился с ценой на Неймара Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” готов продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, французский клуб может рассмотреть предложения размером от 58 до 93 миллионов евро. Окончательная цена будет зависеть от клуба, который сделает предложение. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются “Челси” и несколько клубов из Саудовской Аравии. При этом сам игрок хочет вернуться в “Барселону”, но его переход в каталонский клуб маловероятен.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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