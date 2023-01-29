"Палмейрас" впервые в истории выиграл Суперкубок Бразилии

В матче за Суперкубок Бразилии “Палмейрас” обыграл “Фламенго” со счётом 4:3.

Таким образом, “Палмейрас” впервые в истории забрали трофей себе.

Первыми в матче забили футболисты “Фламенго”, но еще до перерыва номинальные хозяева поля смогли выйти вперед.

Во втором тайме “Фламенго” два раза сравнивал счет, но в итоге уступил в битве за трофей.