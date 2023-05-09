Пайету грозит длительная дисквалификация в Лиге 1

Полузащитник “Марселя” Димитри Пайет может быть дисквалифицирован на срок от четырех до семи матчей, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, такое наказание грозит футболисту за то, что он ударил помощника главного тренера “Ланса” Янника Каюзака. Хавбек был крайне разочарован поражением своем команды со счетом 1:2. Если игрок будет наказан, то сезон для него завершится досрочно.

В нынешнем сезоне 36-летний Пайет провел за “Марсель” 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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