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P4P обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории

Новости бокса Вчера, 14:26
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
P4P обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Александр Усик и дальше находится на первом месте в общем рейтинге, который продолжает владеть поясами WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе. На второй строчке японец Наоя Инуэ, а тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд.

Самым большим изменением является то, что бывший чемпион в полусреднем весе Эррол Спенс выбыл из первой десятки рейтинга. Таким образом, чемпион WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани поднялся на 9-ю строчку, а 10-ю позицию занял чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейн.

Топ-10 рейтинга P4P:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Сауль Альварес
  5. Джесси Родригес
  6. Артур Бетербиев
  7. Дмитрий Бивол
  8. Джервонта Дэвис
  9. Дзунто Накатани
  10. Девин Хейни

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис нашел себе следующего соперника, после отказа Василия Ломаченко выходить на ринг против него.

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