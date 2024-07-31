P4P обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Александр Усик и дальше находится на первом месте в общем рейтинге, который продолжает владеть поясами WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе. На второй строчке японец Наоя Инуэ, а тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд.
Самым большим изменением является то, что бывший чемпион в полусреднем весе Эррол Спенс выбыл из первой десятки рейтинга. Таким образом, чемпион WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани поднялся на 9-ю строчку, а 10-ю позицию занял чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейн.
Топ-10 рейтинга P4P:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Джесси Родригес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Джервонта Дэвис
- Дзунто Накатани
- Девин Хейни
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис нашел себе следующего соперника, после отказа Василия Ломаченко выходить на ринг против него.