Озвучена космическая зарплата Брозовича в клубе Роналду

Стали известны будущего контракта полузащитника “Интера” Марсело Брозовича с “Аль-Насром” из Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, арабский клуб готов выполнить все требования хорватского игрока.

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

За Брозовича “Интер” получит 23 миллиона евро. В то же время сам футболист заработает на Ближнем Востоке около 100 миллионов евро за три года.