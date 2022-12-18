Озил назвал причину поражения Франции в финале ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил поделился мнением о поражении сборной Франции в финале чемпионата мира-2022.

“Без Бензема – нет праздника”, – написал Озил в своем твиттере.

Напомним, что 34-летний Бензема получил травму на тренировке за несколько дней до старта ЧМ-2022 и вынужден был пропустить турнир.

В финале чемпионата мира Франция потерпела поражение от Аргентины (3:3, по пенальти - 2:4).

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