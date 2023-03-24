Озил назвал лучшего тренера XXI века

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского “Реала” Месут Озил выразил мнение, что лучшим наставником XXI века является экс-тренер королевского клуба Жозе Моуринью.

“Я считаю, что Моуринью является лучшим тренером этого века. У него особенное тактическое мышление, так же как и умение общаться и мотивировать. Он всегда защищает команду перед журналистами. Жозе - тренер топ-уровня. Я перешел в ”Реал" именно из-за него. Помню, как меня поразило количество трофеев в клубном музее. А вот когда я приезжал в Барселону, то тогда был поражен намного меньше. Кроме того, главный тренер Хосеп Гвардиола даже не встретился со мной. До этой поездки мне нравился стиль “Барселоны”. Поэтому я благодарен Моуринью за то, как все сложилось", - приводит слова Озила Marca.

Озил выступал за “Реал” с 2010 по 2013 год. Всего он провел за клуб 159 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 81 результативную передачу.

Не пропустите: Стало известно, почему "Бавария" выбрала Тухеля.