Главная Новости Озил назвал лучшего тренера XXI века

Озил назвал лучшего тренера XXI века

Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Месута Озила/Автор неизвестен Фото: инстаграм Месута Озила/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского “Реала” Месут Озил выразил мнение, что лучшим наставником XXI века является экс-тренер королевского клуба Жозе Моуринью.

“Я считаю, что Моуринью является лучшим тренером этого века. У него особенное тактическое мышление, так же как и умение общаться и мотивировать. Он всегда защищает команду перед журналистами. Жозе - тренер топ-уровня. Я перешел в ”Реал" именно из-за него. Помню, как меня поразило количество трофеев в клубном музее. А вот когда я приезжал в Барселону, то тогда был поражен намного меньше. Кроме того, главный тренер Хосеп Гвардиола даже не встретился со мной. До этой поездки мне нравился стиль “Барселоны”. Поэтому я благодарен Моуринью за то, как все сложилось", - приводит слова Озила Marca.

Озил выступал за “Реал” с 2010 по 2013 год. Всего он провел за клуб 159 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 81 результативную передачу.

Не пропустите: Стало известно, почему "Бавария" выбрала Тухеля.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:48 Феерия Франции, крупные победы Австрии, Бельгии и Греции: результаты отбора Евро-2024 24 марта
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:40 Франция уничтожила Нидерланды в отборе Евро-2024
Футбол Новости футбола Сегодня, 15:15 В правила футбола внесены два изменения
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:15 Официально: "Бавария" сменила главного тренера
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:46 Англия обыграла Италию в отборе Евро-2024
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:42 Роналду принес Португалии крупную победу в отборе Евро-2024
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:54 Главные новости дня: 24 марта Новости футбола Сегодня, 17:48 Феерия Франции, крупные победы Австрии, Бельгии и Греции: результаты отбора Евро-2024 24 марта Новости футбола Сегодня, 17:40 Франция уничтожила Нидерланды в отборе Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 17:30 "Страна-террорист". Зинченко жестко высказался об эрефии Новости футбола Сегодня, 17:15 "Наполи" может обменяться футболистами с "Вильярреалом" Новости футбола Сегодня, 16:55 "Баварии" придется заплатить Нагельсманну крупную сумму за увольнение Новости футбола Сегодня, 16:42 Озил назвал лучшего тренера XXI века Новости футбола Сегодня, 16:30 Стало известно, что нужно сделать "Барселоны" для возвращения Месси Новости футбола Сегодня, 16:15 "Интер" нашел нового нападающего в Серии А Новости футбола Сегодня, 15:55 "Лестер" нацелился на полузащитника ПСЖ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 25 мар 2023 Прогноз на матч Хорватия - Уэльс 25 марта 2023 года Футбол 25 мар 2023 Прогноз на матч Испания - Норвегия 25 марта 2023 года Футбол 26 мар 2023 Прогноз на матч Словакия - Босния 26 марта 2023 года Футбол 26 мар 2023 Прогноз на матч Северная Ирландия - Финляндия 26 марта 2023 года