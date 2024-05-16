Отсылка к легендарным временам. Арсенал презентовал новую форму на следующий сезон

Лондонский Арсенал презентовал домашнюю форму на сезон 2024/25. Публикации с новым игровым комплектом появились на официальных клубных аккаунтах в интернете.

Форма от Adidas выполнена в традиционных клубных цветах (красный и белый), а также с темно-синими полосками в районе плечей, что является отсылкой к 90-м, когда “канониры” выступали в похожей форме.

The Year of the Cannon 🔴⚪️



Our new 24/25 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 16, 2024

Предзаказ игрового комплекта уже доступен, оформить покупку можно в официальном клубном магазине Арсенала.

It’s all in the details 😮‍💨 — Arsenal (@Arsenal) May 16, 2024

Арсенал занимает второе место в таблице АПЛ, отставая на два очка от Манчестер Сити за один тур до конца чемпионата. В заключительном туре команда Микеля Артеты сыграет против Эвертона, а Сити встретится с Вест Хэмом.