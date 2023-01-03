Отпуск завершен: Месси возвращается в расположение "ПСЖ"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел из отпуска.

В ближайшее время он вернется в расположение “ПСЖ”.

По данным СМИ, футболист отдыхал в родном Росарио после ЧМ-2022. Вчера вечером он вылетел в Париж на частном самолете с семьей.

Таким образом, аргентинец может сыграть в матче чемпионата с “Анжером” 11 января.

Отметим, что в текущем сезоне в 13 матчах Лиги 1 Месси забил 7 голов и записал на свой счет 10 результативных передач.