Отказался от кумира: Беллингем пошел на важный шаг ради "Реала"

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Англии Джуд Беллингем удалил из своего твиттере все хвалебные посты в адрес нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Возможно, футболиста попросило об этом руководство королевского клуба, так как аргентинец является легендой главного врага “Реала” - “Барселоны”.

19-летний Беллингем перешел в “Реал” из дортмундской “Боруссии” нынешним летом. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро без учета бонусов. Он заключил с мадридским клубом контракт до лета 2028 года.