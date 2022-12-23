Отказались все: у Роналду не осталось вариантов в Европе
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий Криштиану Роналду не сумел договориться ни с одним из клубов, которыми он интересовался, сообщает журналист Бруну Андраде в своем твиттере.
По сведениям источника, агент футболиста Жорже Мендеш предложил ему список из 30 потенциальных клубов. Роналду из этого списка выбрал три клуба, но они отказались подписывать португальца. После этого форвард выбрал еще пять клубов, но переговоры с ними также оказались неудачными.
Таким образом, 37-летний Роналду, скорее всего, перейдет в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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