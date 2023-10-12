Отказал Манчестер Юнайтед и оказался прав. Скоулз высказался о Беллингеме

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что в 2020 году Джуд Беллингем мог стать игроком «красных дьяволов».

«Мы в «Манчестер Юнайтед» были близки к тому, чтобы подписать Джуда Беллингема, но он решил перейти в дортмундскую «Боруссию», что выглядит правильным решением, учитывая то, что произошло за последние пару лет. Это был действительно смелый шаг с его стороны, он выглядит таким целеустремлённым и решительным парнем, профессиональным игроком с большим талантом. Это невероятно, но у него есть характер для того, чтобы соответствовать этому. Похоже, его ничего не беспокоит. Он перешёл в один из крупнейших клубов мира, в мадридский «Реал», но ведёт себя так, словно играет за «Бирмингем», - цитирует Пола Скоулза talkSport.