Отец Неймара опубликовал трогательный пост по случаю тяжелой травмы футболиста

Отец форварда сборной Бразилии Неймара Неймар да Силва высказался о тяжелом повреждении, которое футболист получил матче квалификации ЧМ-2026 против Уругвая (0:2).

По словам Неймара-старшего, он был бы готов занять место своего сына, лишь бы тот был здоров.

"Для тебя и твоей сестры я готов отдать свою жизнь, чтобы вы не страдали. Бог дал тебе несколько испытаний и падений в жизни, чтобы ты всегда поднимался. Иисус преодолевал бесчисленные сражения и сопротивление коварных врагов, которые ожидали его поражения как на футбольном поле, так и за его пределами. Теперь эти враги, их немного, питаются этим моментом.

Это сообщение не для тебя, сынок... Потому что я уже сказал тебе все, что нужно. В духовном плане это послание имеет важное значение, и я знаю, с кем мы сталкиваемся в этих испытаниях. Бог сделал меня твоим отцом, наставником, другом, а не бизнесменом. Учитывая нашу судьбу, поверь мне, мы справимся с проблемами и переживем их.

Не слушай идиотов прямо сейчас, у них своя судьба... Бог позаботится о них в свое время. Наша семья, друзья, твой нынешний клуб, национальная команда и футбол будут ждать тебя!» - написал отец Неймара.