Отец Месси сообщил для ПСЖ неприятные новости

‍ По информации инсайдера Фабрицио Романо, отец форварда ПСЖ Лионеля Месси Хорхе Месси сообщил клубу еще месяц назад о решении его сына покинуть клуб.

Это связано с вылетом команды из Лиги чемпионов и отсутствием стабильного спортивного проекта на будущее.

Ранее Месси был отстранен на две недели за поездку в Саудовскую Аравию.

Все дело в том, что ему разрешили уехать из клуба только в случае победы или ничьей в матче с “Лорьяном”, который закончился со счетом 1:3.