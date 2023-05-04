Отец Месси поехал на переговоры с новым клубом

Форвард ПСЖ Лионель Месси все еще не определился с будущим, хотя у него есть три варианта продолжения карьеры.

Претендентами на аргентинца остаются “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии, “Интер Майами” из США и каталонская “Барселона”.

Известный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что клуб из Ближнего Востока проявляет наиболее конкретный интерес к Месси и готов платить ему самую высокую зарплату в истории футбола – около 400 млн евро в год.

В свою очередь отец футболиста Хорхе Месси планирует встретиться с представителями “Интер Майами” для обсуждения возможности перехода.