Отец Месси оценил шансы Лионеля вернуться в "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Хорхе Месси, отец и агент нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщил, что его сын может вернуться в “Барселону”.
“Лео хочет вернуться в ”Барселону". Мы верим, что это возможно”, – приводит слова Месси-старшего Jijantes.
Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в новый клуб бесплатно. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
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