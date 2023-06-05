Отец Месси оценил шансы Лионеля вернуться в "Барселону"

Хорхе Месси, отец и агент нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщил, что его сын может вернуться в “Барселону”.

“Лео хочет вернуться в ”Барселону". Мы верим, что это возможно”, – приводит слова Месси-старшего Jijantes.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в новый клуб бесплатно. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.