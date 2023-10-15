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Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура

Новости футбола Сегодня, 06:12
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура Фото: ua-football.com / Author - Оксана Васильева

В 8 туре квалификации на Евро 2024 мы можем узнать еще нескольких участников финальной части турнира.

15 октября нас ожидает встреча Эрлинга Холанда с национальной сборной Испании. Турция может выйти на Евро 2024 в случае своей победы, а также поражения или ничьей Уэльса. Также оформить путевку на турнир в Германию может Албания, если Польша сыграет вничью с Молдовой, а Чехия не выиграет. А Швейцария и Румыния получают возможность набрать легкие три очка, ведь встречаются с аутсайдерами группы.

16 октября Греция и Нидерланды проведут очный матч в битве за второе выход из группы. Австрия сможет выйти на Евро 2024, если победит Азербайджан. Также в этот день могут потерять шансы на выход из группы Босния и Герцеговина и Исландия.

17 октября нас ожидает захватывающая встреча Англии и Италии. Кроме того, Венгрия может выйти на Евро 2024, если обыграет Литву, а Дания - если выиграет у Сан-Марино и совпадут несколько других событий в параллельных матчах группы.

Матч Косово - Израиль перенесен.

Время - СЕТ

Отбор на Евро 2024. 8 тур

15 октября

Группа A
15:00 Грузия - Кипр
20:45 Норвегия - Испания

Standings provided by Sofascore

Группа D
20:45 Турция - Латвия
20:45 Уэльс - Хорватия

Standings provided by Sofascore

Группа E
18:00 Чехия - Фарерские острова
20:45 Польша - Молдова

Standings provided by Sofascore

Группа I
18:00 Швейцария - Беларусь
20:45 Румыния - Андорра

Standings provided by Sofascore

16 октября

Группа B
20:45 Гибралтар - Ирландия
20:45 Греция - Нидерланды

Standings provided by Sofascore

Группа F
18:00 Азербайджан - Австрия
20:45 Бельгия - Швеция

Standings provided by Sofascore

Группа J
20:45 Босния и Герцеговина - Португалия
20:45 Исландия - Лихтенштейн
20:45 Люксембург - Словакия

Standings provided by Sofascore

17 октября

Группа C
20:45 Англия - Италия
20:45 Мальта - Украина

Standings provided by Sofascore

Группа G
20:45 Литва - Венгрия
20:45 Сербия - Черногория

Standings provided by Sofascore

Группа H
18:00 Финляндия - Казахстан
20:45 Северная Ирландия - Словения
20:45 Сан-Марино - Дания

Standings provided by Sofascore
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