Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура

В 8 туре квалификации на Евро 2024 мы можем узнать еще нескольких участников финальной части турнира.

15 октября нас ожидает встреча Эрлинга Холанда с национальной сборной Испании. Турция может выйти на Евро 2024 в случае своей победы, а также поражения или ничьей Уэльса. Также оформить путевку на турнир в Германию может Албания, если Польша сыграет вничью с Молдовой, а Чехия не выиграет. А Швейцария и Румыния получают возможность набрать легкие три очка, ведь встречаются с аутсайдерами группы.

16 октября Греция и Нидерланды проведут очный матч в битве за второе выход из группы. Австрия сможет выйти на Евро 2024, если победит Азербайджан. Также в этот день могут потерять шансы на выход из группы Босния и Герцеговина и Исландия.

17 октября нас ожидает захватывающая встреча Англии и Италии. Кроме того, Венгрия может выйти на Евро 2024, если обыграет Литву, а Дания - если выиграет у Сан-Марино и совпадут несколько других событий в параллельных матчах группы.

Матч Косово - Израиль перенесен.

Время - СЕТ

Отбор на Евро 2024. 8 тур

15 октября

Группа A

15:00 Грузия - Кипр

20:45 Норвегия - Испания

Standings provided by Sofascore

Группа D

20:45 Турция - Латвия

20:45 Уэльс - Хорватия

Standings provided by Sofascore

Группа E

18:00 Чехия - Фарерские острова

20:45 Польша - Молдова

Standings provided by Sofascore

Группа I

18:00 Швейцария - Беларусь

20:45 Румыния - Андорра

Standings provided by Sofascore

16 октября

Группа B

20:45 Гибралтар - Ирландия

20:45 Греция - Нидерланды

Standings provided by Sofascore

Группа F

18:00 Азербайджан - Австрия

20:45 Бельгия - Швеция

Standings provided by Sofascore

Группа J

20:45 Босния и Герцеговина - Португалия

20:45 Исландия - Лихтенштейн

20:45 Люксембург - Словакия

Standings provided by Sofascore

17 октября

Группа C

20:45 Англия - Италия

20:45 Мальта - Украина

Standings provided by Sofascore

Группа G

20:45 Литва - Венгрия

20:45 Сербия - Черногория

Standings provided by Sofascore

Группа H

18:00 Финляндия - Казахстан

20:45 Северная Ирландия - Словения

20:45 Сан-Марино - Дания