Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура
В 8 туре квалификации на Евро 2024 мы можем узнать еще нескольких участников финальной части турнира.
- Читайте также: Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура
15 октября нас ожидает встреча Эрлинга Холанда с национальной сборной Испании. Турция может выйти на Евро 2024 в случае своей победы, а также поражения или ничьей Уэльса. Также оформить путевку на турнир в Германию может Албания, если Польша сыграет вничью с Молдовой, а Чехия не выиграет. А Швейцария и Румыния получают возможность набрать легкие три очка, ведь встречаются с аутсайдерами группы.
16 октября Греция и Нидерланды проведут очный матч в битве за второе выход из группы. Австрия сможет выйти на Евро 2024, если победит Азербайджан. Также в этот день могут потерять шансы на выход из группы Босния и Герцеговина и Исландия.
17 октября нас ожидает захватывающая встреча Англии и Италии. Кроме того, Венгрия может выйти на Евро 2024, если обыграет Литву, а Дания - если выиграет у Сан-Марино и совпадут несколько других событий в параллельных матчах группы.
- Читайте также: ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии
Матч Косово - Израиль перенесен.
Время - СЕТ
Отбор на Евро 2024. 8 тур
15 октября
Группа A
15:00 Грузия - Кипр
20:45 Норвегия - Испания
Группа D
20:45 Турция - Латвия
20:45 Уэльс - Хорватия
Группа E
18:00 Чехия - Фарерские острова
20:45 Польша - Молдова
Группа I
18:00 Швейцария - Беларусь
20:45 Румыния - Андорра
16 октября
Группа B
20:45 Гибралтар - Ирландия
20:45 Греция - Нидерланды
Группа F
18:00 Азербайджан - Австрия
20:45 Бельгия - Швеция
Группа J
20:45 Босния и Герцеговина - Португалия
20:45 Исландия - Лихтенштейн
20:45 Люксембург - Словакия
17 октября
Группа C
20:45 Англия - Италия
20:45 Мальта - Украина
Группа G
20:45 Литва - Венгрия
20:45 Сербия - Черногория
Группа H
18:00 Финляндия - Казахстан
20:45 Северная Ирландия - Словения
20:45 Сан-Марино - Дания