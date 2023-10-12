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Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура

Новости футбола Сегодня, 11:00
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура

В октябре состоятся матчи седьмого тура в отборе на УЕФА Евро 2024. В течение трех ближайших дней мы увидим сразу несколько интригующих противостояний.

12 октября самыми интересными матчами будут Испания - Шотландия и Хорватия - Турция.

13 октября все внимание будет привлечено к матчу Нидерланды - Франция.

14 октября не будет топ-матчей. Но, возможно, мы увидим развязку в борьбе за выход на Евро 2024 в группе Н, где продолжают борьбу Словения, Финляндия, Дания и Казахстан - очные матчи с участием этих национальных игр состоятся в седьмом туре.

Напомним, что матч группы I Израиль - Швейцария перенесен на ноябрь из-за нападения на страну ХАМАС.

Время начала матчей - СЕТ.

Отборочные матчи 7-го тура Евро-2024

12 октября

Группа A
20:45 Кипр - Норвегия
20:45 Испания - Шотландия

Standings provided by Sofascore

Группа D
20:45 Хорватия - Турция
18:00 Латвия - Армения

Standings provided by Sofascore

Группа E
20:45 Албания - Чехия
20:45 Фарерские острова - Польша

Standings provided by Sofascore

Группа I
20:45 Андорра - Косово
20:45 Беларусь - Румыния
Израиль - Швейцария перенесен

Standings provided by Sofascore

13 октября

Группа B
20:45 Нидерланды - Франция
20:45 Республика Ирландия - Греция

Standings provided by Sofascore

Группа F
20:45 Австрия - Бельгия
18:00 Эстония - Азербайджан

Standings provided by Sofascore

Группа J
20:45 Исландия - Люксембург
20:45 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
20:45 Португалия - Словакия

Standings provided by Sofascore

14 октября

Группа C
15:00 Украина - Северная Македония
20:45 Италия - Мальта

Standings provided by Sofascore

Группа G
18:00 Болгария - Литва
20:45 Венгрия - Сербия

Standings provided by Sofascore

Группа H
15:00 Северная Ирландия - Сан-Марино
18:00 Словения - Финляндия
20:45 Дания - Казахстан

Standings provided by Sofascore
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