Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура
В октябре состоятся матчи седьмого тура в отборе на УЕФА Евро 2024. В течение трех ближайших дней мы увидим сразу несколько интригующих противостояний.
12 октября самыми интересными матчами будут Испания - Шотландия и Хорватия - Турция.
13 октября все внимание будет привлечено к матчу Нидерланды - Франция.
14 октября не будет топ-матчей. Но, возможно, мы увидим развязку в борьбе за выход на Евро 2024 в группе Н, где продолжают борьбу Словения, Финляндия, Дания и Казахстан - очные матчи с участием этих национальных игр состоятся в седьмом туре.
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Напомним, что матч группы I Израиль - Швейцария перенесен на ноябрь из-за нападения на страну ХАМАС.
Время начала матчей - СЕТ.
Отборочные матчи 7-го тура Евро-2024
12 октября
Группа A
20:45 Кипр - Норвегия
20:45 Испания - Шотландия
Группа D
20:45 Хорватия - Турция
18:00 Латвия - Армения
Группа E
20:45 Албания - Чехия
20:45 Фарерские острова - Польша
Группа I
20:45 Андорра - Косово
20:45 Беларусь - Румыния
Израиль - Швейцария перенесен
13 октября
Группа B
20:45 Нидерланды - Франция
20:45 Республика Ирландия - Греция
Группа F
20:45 Австрия - Бельгия
18:00 Эстония - Азербайджан
Группа J
20:45 Исландия - Люксембург
20:45 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
20:45 Португалия - Словакия
14 октября
Группа C
15:00 Украина - Северная Македония
20:45 Италия - Мальта
Группа G
18:00 Болгария - Литва
20:45 Венгрия - Сербия
Группа H
15:00 Северная Ирландия - Сан-Марино
18:00 Словения - Финляндия
20:45 Дания - Казахстан