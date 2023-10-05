Остановите эту машину: Ньюкасл выиграл четвертый матч подряд

Вечером 4 октября "Ньюкасл" дома разгромил "ПСЖ" со счетом 4:1 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, английская команда смогла продлить свою победную серию, выиграв четыре матча подряд. В этих встречах “сороки” забили 15 голов при пропущенном одном мяче, что выглядит довольно внушительно.

В течение последнего месяца "сороки" победили "Бернли" (2:0) и "Шеффилд Юнайтед" (8:0) в национальном первенстве, а также сенсационно выбили "Манчестер Сити" из Кубка лиги (1:0). Интересно, что в начале сезона "Ньюкасл" имел серьезные проблемы, проиграв три матча подряд – "Манчестер Сити" (0:1), "Ливерпуля" (1:2) и "Брайтона" (1:3).

Следующий матч “Ньюкасл” проведет в воскресенье, 8 октября. В этот день подопечные Эдди Хау сыграет на выезде с "Вест Хэмом" в рамках чемпионата Англии.

Напомним, в прошлом сезоне "Ньюкасл" финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиге и впервые за 20 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов.