Основной защитник "Реала" пропустит почти весь сезон

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте сообщила о тяжелой травме бразильского защитника Эдера Милитао.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Данную травму он получил в матче 1-го тура чемпионата Испании против “Атлетика” из Бильбао (2:0). В ближайшее время бразилец перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составят от семи до девяти месяцев. Таким образом, он может вернуться в строй только в апреле 2024 года.

Ранее такую же травму получил основной вратарь королевского клуба Тибо Куртуа, который также пропустит около девяти месяцев.

25-летний Милитао выступает за “Реал” с лета 2019 года. Он перешел в мадридский клуб из португальского “Порту”. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Всего он провел за “Реал” 143 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. В составе клуба из Мадрида Милитао два раза становился чемпионом Испании (2019/20, 2021/22), выиграл Кубок Испании в сезоне-2022/23, два раза становился обладателем Суперкубка Испании (2019/20, 2021/22), выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, завоевал Суперкубок УЕФА в 2022 году, а также выиграл Клубный чемпионат мира в 2022 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Милитао с 2018 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 30 матчей и забил два гола.