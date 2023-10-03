Основной защитник Челси получил серьезную травму

Бен Чилуэлл пропустит минимум два месяца из-за травмы, сообщает The Telegraph. Защитник «Челси» повредил заднюю поверхность бедра в матче Кубка лиги против «Брайтона», который состоялся 27 сентября. Причем два месяца на восстановление - это оптимистичный прогноз.

Бен Чилуэлл играет за «Челси» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист был основным на позиции левого защитника.

Список травмированных «Челси» по ходу сезона стал огромным. Ранее в нем оказались Кристофер Нкунку, Рис Джеймс, Ромео Лавиа, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана и другие футболисты.