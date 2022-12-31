Основной вратарь "Ювентуса" получил травму в товарищеском матче

Вратарь “Ювентуса” Войцех Щенсны травмировался в товарищеской игре со “Стандардом” (1:1).

По информации Football Italia, во время матча у голкипера сборной Польши возникли проблемы с шеей.

В данный момент неизвестно, насколько повреждение серьезно.

Напомним, что уже 4 января “Ювентус” сыграет в чемпионате с “Кремонезе”.

По итогам 15 туров туринцы занимают в Серии А третье место.