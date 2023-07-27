Основной вратарь "Баварии" близок к переходу в "Интер"

Вратарь мюнхенской “Баварии” и сборной Швейцарии Ян Зоммер близок к переходу в миланский “Интер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб практически договорился о покупке футболиста за четыре миллиона евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Зоммер готов перейти в “Интер”, так как опасается потерять место в основном составе “Баварии” после возвращения в строй голкипера Мануэля Нойера.

34-летний Зоммер выступает за “Баварию” с января 2023 года. Он перешел в мюнхенский клуб из менхенгладбахской “Боруссии”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за “Баварию” 25 матчей и пропустил 31 гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В составе мюнхенцев он стал чемпионом Германии в прошлом сезоне. Ранее он также играл за “Базель”, “Вадуц” и “Грассхоппер”.

Зоммер с 2011 года играет за сборную Швейцарии. Всего он провел за швейцарскую национальную команду 83 матча и пропустил 80 голов.