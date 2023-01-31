Основной нападающий "Динамо" Киев перешел в кипрскую "Омонию"

Пресс-служба “Омонии” на официальном сайте объявила о переходе нападающего киевского “Динамо” Артема Беседина.

Кипрский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне форвард не забил ни одного гола в 20 матчах.

26-летний Беседин выступает за “Динамо” с 2013 года. Всего он провел за клуб 143 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 13 результативных передач. Сдавался в аренду в “Металлист”. За сборную Украины сыграл 19 матчей и забил два мяча.

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