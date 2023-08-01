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Осимхену предложили космический контракт в Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 03:00
Осимхену предложили космический контракт в Саудовской Аравии Фото: твиттер Наполи

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" продолжает искать варианты усиления состава в Европе.

Как пишет Sky Sports, команда из Саудовской Аравии проявляет активный интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Италии и "Наполи" Виктору Осимхену.

Руководство "Аль-Хиляля" уже сделало официальное предложение в размере 120,3 миллиона фунтов стерлингов.

Источник пишет, что самому Осимхену в Саудовской Аравии предложили космическую зарплату - он может зарабатывать 1 миллион фунтов в неделю.

"Аль-Хиляль" этим летом уже солидно поработал на трансферном рынке. Команда подписала бывшего защитника "Наполи" Калиду Кулибали, а также Сергея Милинковича-Савича, Рубена Невеша и Малкома.

В прошлом сезоне Осимхен сыграл за “Наполи” 39 матчей, в которых забил 31 гол и сделал четыре голевые передачи.

Его результативность помогла “Наполи” стать чемпионом страны впервые за последние 30 лет.

Контракт Осимхена с "Наполи" истекает летом 2025 года. Пока позиция футболиста о переходе в саудовский клуб остается неизвестной.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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