Осимхен стал ближе к переходу в Челси

Лондонский «Челси» продолжает думать над тем, чтобы решить проблему с нападающими в команде.

Для этого клуб хочет подписать одного из топ-футболистов на данную позицию.

В частности, руководство клуба рассматривает возможность покупки нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Как сообщает Caught Offside, трансфер может состояться в кратчайшие сроки - уже во время зимнего трансферного окна.

Сам звездный футболист уже попросил своих представителей проработать вариант с переходом в лондонскую команду. Он не скрывает, что ему не нравится играть под руководством главного тренера «партенопейцев» Руди Гарсии.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 10 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть точных ударов и одну результативную передачу.

Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, сейчас стоимость футболиста составляет 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Осимхена в «Челси» напрямую зависит от того, смогут ли синие договориться с форвардом «Брентфорда» Айваном Тони.