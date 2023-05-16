Нападающий “Наполи” Виктор Осимхен привлек интерес со стороны европейских топ-клубов.

Как пишет источник, за футболиста ведут борьбу “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.

Представители лондонского клуба побывали на последнем матче Осимхена, но переговоры пока на начальной стадии.

В то же время “Манчестер Юнайтед” значительно опережает своих конкурентов. Клуб связывался с президентом “Наполи” по поводу трансфера еще в прошлом году.

Другими претендентами на африканца называют “Ньюкасл” и ПСЖ.